Kleiderkammer Schönau: Nicht jede Spende wird angenommen

Dass die Waren in Kleiderkammern gratis sind, sei eher selten, so die Koordinatorin. Dies und auch, dass die Stimmung gut sei, habe sich rumgesprochen. Die „Kunden“ kämen aus dem ganzen Landkreis nach Schönau – oder auch aus Kirchzarten. Etwa 50 seien es in der Woche. „Hier ist immer viel los“, sagt Bruck-Santos.

Auch für Einheimische

In Schönau selbst gebe es noch sehr viele geflüchtete Menschen, darunter vermehrt EU-Bürger, weiß Bruck-Santos, die bei der Caritas als Integrationsmanagerin angestellt ist. Und weil es nicht so bekannt sei, macht sie nochmals deutlich: „Die Kleiderkammer ist für alle, nicht nur für geflüchtete Menschen.“ Auch unter den Einheimischen gebe es immer, die bedürftig seien. „Wir würden uns freuen, wenn auch unter ihnen mehr Menschen unser Angebot nutzen würden“, sagt sie.

Keine Möbelpacker

Wolfgang Lindner kümmert sich um die Vermittlung von Möbeln. Denn viele geflüchtete müssten ihre Wohnung in der Anschlussunterbringung komplett neu einrichten. Dafür gibt es in der Kleiderkammer eine Pinnwand für Möbel, die verschenkt werden. Lindner macht klar, dass er diese zwar auch vermittle, aber der Abbau und Transport selbst organisiert werden müsse. Die Ehrenamtlichen würden im Rahmen ihrer Möglichkeiten helfen, aber eben nicht generell. Aktuell binde er junge Firmanden aus Zell in die Kleiderkammer mit ein, die ein soziales Projekt begleiten wollten.