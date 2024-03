Kleidung: Die Krawatte im Niedergang

Funktionsloses Kleidungsstück

Eine Besonderheit der Krawatte ist auch, dass sie in der seit Jahrzehnten üblichen Form keinerlei praktischen Nutzen mehr hat, auch wenn manche Befürworter argumentieren, dass sie füllige Bäuche kaschiere. Doch weder wärmen Schlipse ihre Träger, noch verhüllen sie nicht für den öffentlichen Anblick bestimmte Körperteile; eine Krawatte schützt auch nicht die Haut oder andere Kleidungsstücke.

"So ganz funktionslos war die Krawatte ursprünglich nicht, sagt Rasche. "Sie war um 1700 ein Halstuch aus feinem Leinen, das in gewisser Weise geschlungen oder geknotet wurde. Leinen konnte gewaschen werden, somit diente das Krawatten-Tuch in gewisser Weise der Körperhygiene. Die Krawatte bedeckte und schützte außerdem den Halsbereich."

Selbst in Banken und Versicherungen wird häufiger verzichtet

Hätte die Krawatte ihre praktische Funktion behalten, wäre es heute jedenfalls schwieriger, auf sie zu verzichten. Zu den letzten Bastionen zählen Banken und Versicherungen, doch auch in der konservativen Finanzbranche greift die Krawattenlosigkeit um sich. Ehedem gab es sowohl in vielen Sparkassen als auch bei der bayerischen Landesbank Empfehlungen für Azubis und neue Mitarbeiter, wie ein Sprecher der Bayern LB in München berichtet. Im Jahr 2020 jedoch schaffte der Landesbank-Vorstand unter dem Motto "Come as you are" den Kodex ab. Seither ist die Zahl der Krawattenträger in der BayernLB stark zurückgegangen.

Und sogar bei der 1880 gegründeten Munich Re - einer der feinsten und traditionsreichsten Adressen der europäischen Versicherungsbranche - wird Vorstandschef Joachim Wenning ab und an ohne Krawatte gesichtet. "Kollegen, einschließlich des Vorstands, handhaben es heute individuell und situationsabhängig, und damit eben auch mal mit und mal ohne "Binder"", sagt ein Sprecher des Dax-Konzerns.