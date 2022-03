Kleines Wiesental 115 Jahre Singen im Chor

Geplant ist für dieses Jahr das Sommerfest am 2. und 3. Juli, das Singen am 1. Mai in Wies-Stockmatt, die Vatertagswanderung und das Konzert in der Kirche am 10. Dezember gemeinsam mit dem Musikverein Harmonie Wies.

Berichte

Protokollführerin Cornelia Meier berichtete von sechs Besuchen bei Jubilaren. Der Chor nahm an der Trauerfeier von Anne Osswald, Ehefrau des langjährigen Sängers und Dirigenten Heinz Osswald, teil und gedachte mit den Liedern „Wohin soll ich mich wenden“ und „Die Rose“ der Verstorbenen. Unterstützt wurde der Chor von Sängern aus Bürchau. Aktuell zählt der Chor unter Leitung von Dirigent Arne Marterer 19 aktive Sänger und Sängerinnen.

Rechner Günther Meier konnte von einem erfreulichen Ergebnis in der Vereinskasse, bedingt durch großzügige Spenden der Gönner, und Zuschüssen, berichten. Meier sagte: „Wenn wir den Dirigenten hätten voll bezahlen müssen, wären wir jetzt im Minus. Unser Dirigent hat uns also zum Plus verholfen.“ Helmut Grether freute sich und lobte den Kassenwart: „Solange die Kasse im Plus ist, bleibst du Rechner.“ Die Kasse wurde von ­Matthias Ruf und Michael Grether geprüft, Matthias Ruf berichtete von einer einwandfreien Kassenführung. Der Vorstand wurde von den Mitgliedern einstimmig entlastet.

Neuwahlen

Bürgermeister Gerd Schönbett leitete die Wahlen, die zügig und jeweils einstimmig erfolgten. Sämtliche Posten wurden beibehalten.

Helmut Grether stellte sich für die nächste Amtsperiode von zwei Jahren erneut zur Verfügung. Schriftführer bleibt Tobias Giesin, Protokollführerin bleibt Cornelia Meier, stellvertretender Notenwart bleibt Jonas Schwald. Aktivbeisitzer sind Sabine Sculati und Günter Giesin, Kassenprüfer Michael Grether und Matthias Ruf.

Vorsitzender Helmut Grether bedankte sich: „Mein besonderer Dank gilt Tobias Giesin, der mich stark unterstützte.“

Bislang sei das gemeinsame Musizieren mit den anderen Chören im Tal nur angedacht. Er sei gebeten worden, entsprechende Schritte in die Wege zu leiten und habe deshalb nochmals kandidiert. Er bedankte sich für das in ihn gesetzte Vertrauen. Er war 28 Jahre lang zweiter Vorsitzender und 15 Jahre Vorsitzender des Vereins.

Ehrungen

Helmut Grether zeichnete Karlheinz Kiefer aus Wambach für 40-jährige passive Mitgliedschaft als Ehrenmitglied aus und bedankte sich für die Treue. Der Präsident des Alemannischen Chorverbandes, Hugo Pfefferle, und Pressereferentin Claudia Kübler-Rümmele nahmen drei Ehrungen für insgesamt 115 Jahre aktives Singen im Chor vor. Matthias Ruf erhielt die Ehrenurkunde für 25 Jahre. Thomas Schwald wurde für 40 Jahre Singen im Chor ausgezeichnet, und Helmut Grether erhielt eine Urkunde als Ehrenmitglied wegen großer Verdienste um den Chorgesang im Alemannischen Chorverband und wurde für 50 Jahre aktives Singen im Chor geehrt.

Grußworte

Dirigent Arne Marterer würde sich über einen Mitgliederzulauf wegen der Planungssicherheit von Auftritten freuen, auch ein Neustart des Chores nach Corona wäre wünschenswert.

Grußworte kamen von Matthias Ruf (Feuerwehr) und Ulrike Osswald (Musikverein Frohsinn). „Ihr macht gute Arbeit“, würdigte auch Bürgermeister Schönbett die Verdienste des Vereins. Die Gemeinde habe stets ein offenes Ohr für den Verein.

Thomas Schwald, ehemaliger langjähriger Vorsitzender, dankte Helmut Grether: „Du setzt dich voll für den Verein ein.“

Sichtlich gerührt war Grether über den langen Beifall der Besucher, die sich hierfür von ihren Plätzen erhoben hatten.