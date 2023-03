Kleines Wiesental 331 Stück Großvieh betreut die Weidegemeinschaft

Mit Carina und Tilmann Baum nahmen zwei Vertreter des Landschaftserhaltungsverbands Lörrach an der Versammlung teil, was die Vereinsmitglieder freute. Die Entwicklung von Natur und Landschaft im Konsens aller Beteiligten ist oberstes Ziel dieser Vereinigung. So gilt es, die Interessen von Kommunen, Behörden, Bauern aber auch Vermarktern zu koordinieren. Die zwei Vertreter des Verbandvereins berichteten von Fördermöglichkeiten im Rahmen der Flächenbewirtschaftungen, die sich an ökologischen Zielen ausrichten. Sie stehen bei konkreten Antragstellungen hilfreich zur Seite