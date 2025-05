Ein 34-Jähriger ist mit seinem Motorrad am Freitag, 2.Mai, um 14.20 Uhr, von der Landstraße 131 abgekommen und hat sich dabei schwer verletzt, teilt die Polizei mit. Der 34-Jährige befuhr die Landstraße von Neuenweg her in Richtung Oberböllen, als er in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Motorrad verlor und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Während des Sturzes ist der 34-Jährige von seinem Motorrad abgesprungen und verletzte sich dabei schwer, wie die Polizei in ihrer Mitteilung schreibt. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus.