Kleines Wiesental 40 Veranstaltungen wurden geboten

Kleines Wiesental. Das Jahr 2017 geht langsam zu Ende. Die „neue“ KuK, früher „Kunst und Kultur Kleines Wiesental“, hat neben dem regelmäßigen Stammtisch am Freitagabend und den privaten Veranstaltungen und Führungen rund 40 öffentliche Veranstaltungen freiwillig und ehrenamtlich angeboten.

Und mit „Das Kohlenoxydgas-Unglück in der Tegernauer Kirche 1935“ am 12. November, dem Improvisationstheater „Die Flotte Lotte“ aus Freiburg am Freitag, 17. November, der 12. Museumsnacht im Kleinen Wiesental am Freitag, 24. November, einer Exkursion zum Mahnmal im Elbenschwander Wald am Samstag, 2. Dezember, und einem sonntäglichen „Krone“-Frühschoppen zum Thema „Johann Peter Hebel - einmal anders“ am Sonntag, 10. Dezember, endet das KuK-Jahr 2017.