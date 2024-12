Kleines Wiesental: Abschied vom Musikverein Wies

Ein Leben voller Musik

Mit der Musik verbindet Jülle viel. Er lernte früh Posaune, die er heute noch in seinem „Heimatverein“ in Herten spielt. 1982 nahm er erstmals an einem Dirigentenkurs des Alemannischen Musikverbands teil und dirigierte – fast parallel – 16 Jahre lang den Musikverein Herten sowie 15 Jahre lang den Musikverein Eichsel. Als er den Verein aus Wies übernahm, war er nur noch in Eichsel Dirigent. Beinahe seine gesamte Freizeit widmete Jülle, der früher als Laborleiter in der chemischen Industrie gearbeitet hat, der Musik, bereitete sich auf die Proben vor, wählte Stücke aus, war selbst aktiver Musiker und treuer Konzertbesucher. „Meine Frau freut sich, dass ich bald mehr Zeit habe“, meint der heute 76-Jährige, der im Januar Geburtstag feiert. Die Musik wird aber ein wichtiger Teil seines Lebens bleiben. „Meine zwei Töchter und Enkelkinder machen auch Musik und ich bleibe in Herten aktiv.“