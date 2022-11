Kleines Wiesental Adventsmärkte zur Einstimmung auf die besinnliche Zeit

Der erste Advents-Event im Kleinen Wiesental ist am Samstag vor dem ersten Advent, also am 26. November in Bürchau. Dort veranstaltet der Heimat- und Bürgerverein den Adventsmarkt rund um das Gemeindehaus. Angeboten werden allerlei selbstgemachte Deko- und Geschenkideen, Adventskränze, Schmuck, Alpakaprodukte, gefilzte Sachen, Körbe und vieles mehr. Für das leibliche Wohl sorgen die örtlichen Vereine. Eine Woche später, am Samstag vor dem zweiten Advent, wartet man in Wies und seitens der Ortsverwaltung mit einem ähnlichen Angebot rund ums Rathaus auf. Neben Kunsthandwerklichem, Deko- und ähnlichen zum Anlass passenden Angeboten gibt es auch in Wies Bewirtung durch die örtlichen Vereine.

Am Freitag, 9. Dezember, lädt der Gesangverein Wieslet zum Adventszauber auf den Schulplatz ein. Die Sängerinnen und Sänger bieten dann gemeinsam mit Ausstellern aus dem Dorf und der Umgebung ein vorweihnachtliches Waren-Sortiment und natürlich Speis und Trank.