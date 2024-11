Mit fünf Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften rückten am Sonntaggegen 9.40 Uhr die Feuerwehren Kleines Wiesental und Schönau zu einem gemeldeten Kaminbrand in die Straße „Im Kastel“ aus. Vor Ort war kein Brand mehr festzustellen, allerdings noch Glutnester im Kamin und in der Kunst, berichtet die Polizei. Diese wurden von der Feuerwehr bis zum abglimmen überwacht. Sachschaden entstand nicht.