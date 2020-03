Kleines Wiesental Alemannisches an der Hauswand

Giesin hatte vor Jahren bei einem Besuch des Kunstdorfes Ötlingen die Idee, fast vergessene typische alemannische Wörter auf Metallplatten zu gravieren, damit diese im Kleinen Wiesental von den Hauseigentümern gut sichtbar an ihren Hauswänden angebracht werden. Inspiriert wurde er durch die Ausstellungen von Kunstobjekten und Gemälden im Künstlerdorf Ötlingen, auf die er bei einem Spaziergang aufmerksam wurde. Spontan entstand seine Idee, den oftmals vom Aussterben bedrohten alemannischen Dialekt mit seinen charmanten und eigenwilligen Redewendungen wieder ins Bewusstsein zu bringen. Nebenbei könnte hier auch ein touristischer Anreiz für die Dörfer der Gemeinde gesetzt werden. Unterstützt wurde er vom Brauchtumsverein Kleines Wiesental, vom Tourismusverein und von Heimatdichter Markus Manfred Jung, der als Autor von alemannischen Texten bekannt und als Experte für die passende individuelle Schreibweise zuständig ist. Günter Giesin wünscht sich: „Wäre es nicht schön, wenn an vielen Häusern unserer Gemeinde in der Sonne blitzende Metallplatten mit den alemannischen Redewendungen befestigt wären, damit auch unseren Gästen das Alemannische besser nahegebracht werden kann?“

Der Initiator hat bereits im Auftrag eine Vielzahl Redewendungen von A - Z auf Metallplatten gravieren lassen. An seiner eigenen Hauswand befindet sich der Spruch „Assä säll nümm i nümmi“ (Also dieses Teil nehme ich nicht mehr) bis zu „Zum Ummeschwitisiere fehlt’s mr am Chlütter“ (Zum um die Ecken ziehen fehlt es mir am Kleingeld). Eine große Auswahl alemannischer Wörter und Sprüche hat er als Vorschläge für Interessierte noch vorrätig, aber auch eigene Wünsche können realisiert werden. Sein Augenmerk richtet er jedoch darauf, dass es sich bei den Tafeln um Unikate handelt, damit die Sprüche nicht mehrfach verwendet werden.

Auch Hans Viardot als Aktiver der Initiative KuK (Kunst und Krone) wünscht sich als Alleinstellungsmerkmal für die Gemeinde eine größere Nachfrage nach den Metallschildern. Er berichtete, dass man demnächst an der „Krone“ ein Metallschild anbringen wird.

Anfragen für eine Metallplatte, die jeweils 50 Euro kostet, bei Günter Giesin per E-Mail (guentergiesin@gmx.de).