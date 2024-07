Kleines Wiesental: Altes Wassernetz macht Probleme

Vom Rohrbruch überrascht

Dieses Mal aber, am späten Freitagabend, wurde die Gemeindeverwaltung vom Rohrbruch überrascht, als Bürger den Werkhof über einen Druckabfall im Wassernetz informierten. „Das war wirklich kritisch, weil durch diesen Rohrbruch der Hochbehälter unheimlich schnell leergelaufen ist“, schildert Schönbett. Die Bruchstelle wurde an einer prekären Stelle im Bereich der Abzweigung der Landstraße in Tegernau Richtung Wies lokalisiert. Grund für den Bruch war ein durchgerosteter Unterflurhydrant, der nie in Betrieb war. Dringendes Handeln war gefragt, da sonst in den Ortsteilen Niedertegernau und Wieslet am Samstag kein Wasser aus den Leitungen geflossen wäre. Fünf Werkhofmitarbeiter waren bis halb vier Uhr morgens im Einsatz, um die weitere flächendeckende Wasserversorgung in der Gemeinde sicherzustellen. Nur kurzzeitig habe die Wasserversorgung in der betreffenden Nacht unterbrochen werden müssen, „sodass es nur ganz Wenige bemerkt haben“.