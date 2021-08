Kleines Wiesental Anfangsverdacht von Umweltstraftaten bejaht

Insgesamt werden bei den umfangreichen Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei 19 verschiedene Stellen und Wege geprüft, an oder auf denen Material aus dem Straßenabbruch abgelagert oder verbaut worden ist. Aufgrund der in den vergangenen Monaten durchgeführten Vorermittlungen hat die Staatsanwaltschaft mittlerweile bezüglich fünf dieser 19 Fälle den Anfangsverdacht einer Umweltstraftat bejaht und separate Ermittlungsverfahren eingeleitet, wie es in einer Pressemitteilung der Behörde heißt.

Bei diesen fünf Ermittlungsverfahren handle es sich zum einen um vier Fälle der ungenehmigten Lagerung des Straßenabbruchs als Haufwerk in den Ortschaften Wies, Neuenweg, Tegernau und Malsburg-Marzell. In diesen Fällen habe die Staatsanwaltschaft den Anfangsverdacht des unerlaubten Betreibens einer genehmigungsbedürftigen Anlage nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz (Paragraph 327, StGB) bejaht. Derzeit werde ermittelt, wer für diese Ablagerungen konkret verantwortlich ist. Ferner werde geprüft, ob in diesen Fällen zusätzlich auch eine Straftat des unerlaubten Umgangs mit Abfällen (Paragraph 326, StGB) vorliegt, lässt die Staatsanwaltschaft wissen.