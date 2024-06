Kleines Wiesental: Arztpraxis in Wies öffnet Türen

Große Freude

Gäste waren auch Bürgermeister Gerd Schönbett und Ortsvorsteher Rolf Vollmer.

Muthmann bietet dreimal in der Woche eine Sprechstunde an. Rolf Vollmer sagte in einer kurzen Ansprache: „Es freut uns wahnsinnig, dass wir die Praxis wieder besetzen konnten. Wir haben Glück gehabt, dass wir einen Arzt gefunden haben, der zu uns passt.“