Kleines Wiesental Aufgestockte Beträge und ein kleiner Imbiss

Und weiter steht im Prolog: „So isch au unsere Motto gwählt, au wenns uns scho ganz schön quält. Denn es isch scho sehr lang her, dass mir uff de Stroß glege kreuz un quer. Damit ihr uns trotzdem nit dient vergesse, häm mir dichtet wie bsesse. Drumm wünsche mir jetzt e schöni Stund mit de Zittig vom Nollehund“.

An diesen Prolog schließen sich diverse „Artikel“ an, alle in Reimform und mit Pleiten, Pech und Pannen von mehr oder weniger bekannten Mitmenschen aus dem Tal. Immer humorvoll, nie unter die Gürtellinie gehend sind die Geschichten verfasst. Und am Ende findet sich eine Bastelanleitung für eine FFP2-Maske unter dem Motto „Fasnacht-For-Future 2023“. „Mir stelle euch vor hier die ersti Maske us Papier. Denn plastiklos un virusfrei isch die Pandemie bald vorbei. Viel Spass demit un bliebet gsund, wünscht Euch euer Nollehund“.

Damit, so betont Rainer Brutschin, sei ein durchaus optimistischer Blick in die Zukunft verbunden. Für den Sommer habe man ein dreitägiges Hütten-Wanderwochenende für 60 aktive Nollehünd nebst „Welpen“ und „Junghunden“ fest geplant. Und im Oktober soll nach zwei Jahren Unterbrechung wieder das Oktoberfest beim Sallnecker Rathaus stattfinden. Ab November dann könnte es „degege goh“ - in Richtung einer endlich wieder normalen Fasnacht auch im Kleinen Wiesental.

Wie Brutschin sagt, habe man wie schon 2021 auch dieses Jahr wegen der Corona-Einbußen gerade in der regionalen und lokalen Geschäftswelt auf die üblichen Anzeigen im Magazin verzichtet. Das sei in wirtschaftlicher Hinsicht für die Clique zwar ein Defizit, aber aus Verantwortung für die Allgemeinheit geschehen und entsprechend gut angekommen.