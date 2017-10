Kleines Wiesental Aussagen falsch wiedergegeben

Kleines Wiesental. Nicht einverstanden mit bestimmten Aussagen im Bericht im Markgräfler Tagblatt über die Gemeinderatssitzung im Kleinen Wiesental, der am gestrigen Freitag unter der Überschrift „Flugblatt: Empörung im Ratsrund“ erschienen ist, zeigt sich Christoph Heuberger.

Der Pfarrer sieht sich in dem Artikel von Vorwürfen von Gemeinderat Ernst Kallfass in ein falsches Licht gerückt. Kallfass habe das von ihm im Gottesdienst Gesagte in der Gemeinderatssitzung inhaltlich falsch wiedergegeben, betont der Pfarrer.

Wörtlich stellt Heuberger hierzu fest: „Ich habe weder von der Kanzel herab eine Stellungnahme zum Bürgerentscheid abgegeben, noch die Gläubigen dazu beglückwünscht. Lediglich am Ende des Gottesdienstes habe ich die Feststellung geäußert, wie ein Erntedank-Gottesdienst in Zukunft mit zentralem Kindergarten in Tegernau organisatorisch in den einzelnen Kirchengemeinden zu gestalten gewesen wäre. Darüber hinaus sagte ich nur, wie viel durch die Schließung des Kindergartens in Wieslet im kirchlichen Gemeindeleben der Kirchengemeinde Vorderes Kleines Wiesental verloren gegangen wäre.“