Kleines Wiesental: Begegnungen über Grenzen hinweg

Gestaltet wird der Gottesdienst in Tegernau von vier Indonesiern, die aufgrund der Partnerschaft nach Deutschland kamen und jetzt hier Leben. Geleitet wird er von Pfarrerin Tiny Irawani. Sie ist im Rahmen eines Austauschs mit ihrem Mann nach Deutschland gekommen. Ihr Mann ist nach Indonesien zurückgekehrt, sie und die Kinder sind in Deutschland geblieben, obwohl das Programm beendet ist, erklärt Herold.

Drei junge Leute, die als Freiwillige herkamen, werden die musikalische Gestaltung übernehmen. Einer war bei der Jugendkirche in Lörrach tätig, ein anderer im Kindergarten Reichenau und die dritte arbeitete als Au-pair in Schopfheim. Alle drei machen nun ihre Ausbildung in Freiburg. Die restliche Organisation des Treffens übernimmt das Team des Kirchengemeinderats des Kleinen Wiesentals. Der Gottesdienst wird um 17 Uhr in der Tegernauer Kirche starten, danach geht es ins Gemeindehaus.