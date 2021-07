Kleines Wiesental Beglückende Begegnungen

Der Abschlussabend zeigt „Vier kurze Choreografien“. Vier verschiedene Interpreten zeigen ihre Stücke.

In „Citoyen“ mit vis à vie und In-Zeit-Sprung geht es darum, dass so vieles unsichtbar geworden ist und doch gelebt werden will – es sucht sich seinen Weg. Begegnungen finden statt, manche sind beglückend, andere verwirrend. Vieles ist neu und irritierend, doch niemand will mehr zurück in die Einsamkeit. Allmählich stellen sich die Menschen aufeinander ein, finden Wege der Kooperation, einen vereinenden Rhythmus, Enthusiasmus, Freude, Kraft und Emotion. Ein gemeinsames Gestalten ist möglich, und jeder tut es auf seine Weise. Die Harmonie der Freiheit.

„Of dreams to come“ mit Michael Bronczkowski ist inspiriert von Nyepi, dem balinesischen „Tag der Stille“, der um 6 Uhr morgens beginnt und 24 Stunden dauert. An Nyepi ruhen alle Aktivitäten auf Bali, um den Menschen und vor allem der Natur Reinigung, Erholung und Besinnung zu erlauben. Es ist eine Einladung, in sich hineinzuhören und sich der Verbindung von Mensch, Natur und dem großen Ganzen bewusst zu werden.

„Unda“ mit Linda Pilar Brodhag und Lola Villegas Fragoso ist inspiriert von „Des Menschen Seele gleicht dem Wasser ...“ von Goethe. Bedrohlich und wunderschön zugleich beschreibt „Unda“ eine Welt zwischen den Extremen: zwei Körper, das Paar als soziale Beziehung, das Auf und Ab der Wellen in Bewegung. Im Dazwischen suchen die Tänzerinnen nach einem Miteinander. Komplett verschieden und doch gemeinsam, auf einer Welle sich bewegend, finden sie immer einen gemeinsamen Atem.

Ergänzt wird der Abend durch das Stück „Takk“ von Frank F. Pedersen mit der Basel Dance Company. Tickets gibt es online: www.kulturraumrosenhof.de; sie können auch bestellt werden, Tel. 07629/ 919 079 zwischen 8 und 10 Uhr; es gibt auch ein Festivalabo (65 Euro).