Kleines Wiesental Beitrag zur Energiewende leisten

Von Hans-Jürgen Hege

Kleines Wiesental. „One way wind“ sang der neu formierte Projektchor frei von der Leber weg. Und Helmut Grether, Sprecher des aus mehreren Gesangvereinen zusammengesetzten Chorversuchs, kommentierte Arnold Muhrens Liedtext mit durchaus ernster Miene augenzwinkernd: „Ich wünsche allen ein gutes neues Jahr mit viel positivem Wind, aber nicht in der Form, in der er in den vergangenen Jahren durch unser Tal wehte.“ Dem hatte auch Bürgermeister Gerd Schönbett nichts hinzuzufügen. Und auch Landrätin Marion Dammann meinte in ihren „Neujahrsgrüßen aus Lörrach“: „Der Krieg in der Ukraine, Energieknappheit, Klimaschutz und Inflation sind für uns alle große Herausforderungen, fordern fundamentales Umdenken. Wir müssen lernen, damit umzugehen und dürfen nicht an Wunder glauben, denn das wäre utopisch.“ Auch wenn sich Unsicherheit, Ermüdung oder Erschöpfung breit machen, sollten die Menschen ihr Herz in die Hand nehmen und aktiv werden. „Nicht schimpfen, sondern sich an den beginnenden Prozessen beteiligen“, laute das Gebot der Stunde, sagte die Landrätin. Es gelte, bei allem Trübsal „das Wunderbare zu erkennen und Neuem offen zu begegnen“, mahnte Dammann „konstruktives Mitarbeiten“ an und – da war sie dann auch beim „Wind“ – regte ihre Zuhörer an, sich zu trauen, ihre Meinung zu sagen. Drohgebärden seien fehl am Platz. Mit gegenseitigem Respekt, mit Wertschätzung dessen, was andere tun oder sagen, könne man auch in Zukunft gut miteinander leben und die starken Veränderungen bewältigen.