Kleines Wiesental Bilder, Geschichten und Heimatgefühle

„Wir möchten uns für die Unterstützung der Autorinnen und Sammler bedanken, für die Unterstützung bei der technischen Umsetzung bei großartigen Fachexperten, die uns zur Seite standen, und bei allen, die uns in der Entstehungsphase Mut gemacht und Ideen gebracht haben“, sagen Fabienne Gentner und Melanie Mühlhäuser.

Die Beiträge stammen aus den verschiedensten Ecken des Kleinen Wiesentals und - mit dem Einzugsgebiet der oberen und vorderen evangelischen Kirchengemeinden - auch darüber hinaus. „Genießen Sie die Vielfalt, die unser Tal an alten und neuen Eindrücken zu bieten hat und lassen Sie sich einen kleinen Augenblick in Ihre bunte Heimat entführen. Ob gemütlich auf der Ofenbank, unterm Weihnachtsbaum oder sogar beim Vorlesen in der Familie – es ist für jede Gelegenheit etwas dabei“, heißt es in der Pressemitteilung des Projektbüros.

Ab etwa Mitte Dezember ist das Buch im Seniorenbüro, in der Gemeindeverwaltung und in den Pfarrämtern in Tegernau und Schlächtenhaus erhältlich. Die Schutzgebühr für das Buch beträgt zehn Euro.

Bestellungen werden schon jetzt entgegengenommen. Weitere Infos bei Fabienne Gentner und Melanie Mühlhäuser, Tel. 07629 / 9110-13 und Tel. 07629 / 9110-14, mobil 01525 / 984 337 5 und 0176 / 550 436 37, E-Mail: Fabienne.Gentner@kbz.ekiba.de und muehlhaeuser@gdekw.de.