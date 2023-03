Kleines Wiesental Biosphärenfest findet 2026 in Raich statt

Rückblick

Zunächst stand aber der überaus großartige Erfolg des jüngsten Brauchtumsfests im im September mit 3000 Besuchern an der Lindenhalle in Raich im Blickpunkt der Versammlung. Dazu wurde auch ein Film von Kameramann Norbert Eiche gezeigt. Die Resonanz der beliebten Veranstaltung, bei der Bräuche aus Handwerk, Haushalt und Landwirtschaft demonstriert wurden, war derart groß, dass amtsmüde Vorstandsmitglieder noch einmal motiviert werden konnten, bis zum 50-jährigen Bestehen in 2026 durchzuhalten. Zur Erinnerung: Vor einem Jahr stand der Fortbestand des Vereins und auch des Festes eine Zeit lang auf der Kippe.

Ausblick

Dass die Organisation des Brauchtumsfestes ein Riesenakt ist, der nur unter Mithilfe von 150 anpackenden Dorfbewohnern gestemmt werden kann, wurde bei passender Gelegenheit im Herbst auch dem Geschäftsführer des Biosphärengebiets, Walter Kemkes, mitgeteilt. Kemkes war spontan kooperationsbereit und bot an, das Biosphärenfest in drei Jahren mit seinen Mitteln zu unterstützen. Voraussetzung sei, dass Bürgermeister Gerd Schönbett einen entsprechenden Antrag an das Biosphärengebiet stelle und auch „Manpower“ vom Werkhof bereitstelle. Bei Gerd Schönbett rannte Vorsitzende Sonja Eiche offene Türen ein, hatte der Bürgermeister doch ohnehin vor, die Veranstaltung im Kleinen Wiesental mit kommunalen Kräften zu unterstützen. Kurz: Der Deal klappt – die ganze Region kann sich schon heute auf eine großartige Jubiläumsveranstaltung im September 2026 freuen. Damit nicht genug: Nach dem letzten Fest kamen Stimmen auf, die meinten, das besondere Brauchtum des Schwarzwaldes sei ein Kulturerbe, wenn nicht sogar Weltkulturerbe. Diesen Spielball griff der Vereinsvorstand auf und entwickelte die Idee, wieder in Zusammenarbeit mit dem motivierten Biosphärengebiet, weiter.