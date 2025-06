Kleines Wiesental: Brauchtumsfest in Raich braucht mehr Helfer

Verein ruft nach Hilfe

Die Krisensitzung des Brauchtumsvereins war kürzlich sehr gut besetzt. Neben dem kompletten zwölfköpfigen Vorstand kamen auch Bürgermeister Stefan Niefenthaler und Ortsvorsteherin Marion Meyer ins Gasthaus Hirschen in Holl, dazu auch Manfred Georg als Vorsitzender der Weidegemeinschaft. Vereinsvorsitzende Sonja Eiche ließ einen „Hilferuf“ los. Grundsätzlich sei der Verein bereit, den Kraftakt des Brauchtumsfestes an der Lindenhalle in Raich auch im Jahr 2026 noch einmal zu stemmen, aber der Verein sei auf Unterstützung angewiesen. Zum einen durch junge Leute, zum anderen durch die Tatkraft befreundeter Vereine.

„Das Brauchtumsfest ist kein Selbstläufer.“

Eiche stellte fest: „Das Brauchtumsfest ist kein Selbstläufer, auch wenn manche das glauben.“ Eiche weiter: „Wenn es den Verein nicht geben würde, gäbe es das Fest schon lange nicht mehr.“ Die Show alten Brauchtums ziehe alle zwei Jahre bis zu 3000 Zuschauer an. Aber es wird immer schwerer, Helfer zu finden. Stefan Niefenthaler, neuer Bürgermeister im Tal, merkte an, dass die Veranstaltung mit ihren 30 Vorführungen ein „Riesenerfolg“ sei, an dem auch der Männergesangverein, die Feuerwehr und der Ortschaftsrat beteiligt sind. Er drückte die Hoffnung aus, dass es gelingt, auch junge Leute in die ehrenamtliche Arbeit einzubinden.