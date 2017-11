Kleines Wiesental Bürger engagieren sich vorbildlich

Von Heiner Fabry

Das erste Nahwärmenetz in der Gemeinde Kleines Wiesental ist inzwischen in Betrieb. Der Träger dieses Projektes, die Kraftwerk Köhlgartenwiese GmbH, lädt daher die Bürger in Tegernau und den anderen Ortsteilen ein, diese Inbetriebnahme gemeinsam zu feiern.

Kleines Wiesental. Diese kleine Feier wird am Donnerstag, 16. November, von 18 bis 21 Uhr am Rathaus in Tegernau (unterer Eingang) stattfinden. Alle Bürger der Gemeinde sind zu dieser Feier eingeladen.

Das Projekt „Nahwärmenetz Tegernau“ wurde Anfang 2013 gestartet und mit maßgeblicher Unterstützung aus der Bürgerschaft vorbereitet.

Nach einer notwendigen Bedarfsermittlung und Datenerhebung im Dorf, die von den Mitgliedern des Vereins „Erneuerbare Energien Kleines Wiesental“, maßgeblich durch Werner Schleith und Gerhard Pfeifer erstellt, sowie einer Wirtschaftlichkeitsberechnung erteilte der Gemeinderat dem Kraftwerk Köhlgartenwiese in Kooperation mit der EWS Energie GmbH den Auftrag, das Nahwärmenetz zu realisieren. Diese Realisierung wurde auch möglich, da die Tiefbaukosten durch eine enge Zusammenarbeit mit dem Zweckverband Breitband des Landkreises Lörrach niedrig gehalten werden konnten.

Das Projekt entwickelte sich zu einer echten Erfolgsgeschichte für die Gemeinde. Inzwischen haben sich 42 Hauseigentümer – darunter die Gemeinde und die Kirchengemeinde – entschieden, ihre Liegenschaften an das Nahwärmenetz anzuschließen. 20 der Vertragspartner in Tegernau beziehen derzeit schon Wärme aus dem neuen Netz.

In einem ersten Bauabschnitt wurden die Häuser im Kerndorf angeschlossen. Eine erste Erweiterung in Richtung Gresger Straße ist bereits abgeschlossen. Für das kommende Jahr ist auf Wunsch der Bürger eine zweite Erweiterung in Richtung Niedertegernau in der Planung, die weitere fünf bis sieben Anschlussnehmer ergeben soll.

Die Informationen und Diskussionen um zentrale Wärmeversorgung über ein Nahwärmenetz und die bisherigen positiven Erfahrungen haben großes Interesse in anderen Ortsteilen ergeben. Inzwischen liegen positive Projektentscheide der EWS Energie GmbH vor, die im kommenden Jahr Nahwärmenetze in Wies und in Neuenweg bauen wird. Auch diese Projekte sind durch ein großes Bürgerengagement getragen worden.

„Dieses vorbildliche Engagement der Bürger führt zu einem weiteren Ausbau der Wärmenetze, einer Einsparung von total 270 000 Litern Heizöl, einer Reduzierung des CO2-Ausstoßes von jährlich 780 Tonnen (entspricht dem jährlichen Ausstoß von 380 Autos) und einer zusätzlichen Wertschöpfung im Kleinen Wiesental von rund 150 000 Euro, Einkommen, welches in der Region bleibt und nicht abfließt“, erklärt Daniel Weiß von der EWS Energie GmbH.

Die Feier zur Einweihung des Nahwärmenetzes Tegernau wird am Donnerstag, 16. November, ab 18 Uhr stattfinden. Die offizielle Einweihung findet ab 19 Uhr statt. Das Fest wird musikalisch umrahmt vom Musikverein Tegernau. Für das leibliche Wohl sorgt die Aktivabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Tegernau. In kurzen Ansprachen werden Bürgermeister Gerd Schönbett, Martin Halm, Geschäftsführer der Kraftwerk Köhlgartenwiese GmbH, und Daniel Weiß, Geschäftsführer der EWS Energie GmbH, das Projekt vorstellen und würdigen. Bei der Einweihung besteht auch die Möglichkeit, Elemente des Nahwärmenetzes zu besichtigen und sich dieses erklären zu lassen.