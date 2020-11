Kleines Wiesental Bürgermeister Schönbett stimmt auf Sparkurs ein

In einer ersten Sitzung habe der Gemeinderat zusammen mit der Verwaltung einen über 40 Punkte umfassenden Katalog aufgestellt, in dem Punkte zur Ausgabensenkung aber auch Einnahmensteigerung festgehalten sind, schreibt das Gemeindeoberhaupt im Mitteilungsblatt. Der Gemeinderat werde in der kommenden Sitzung darüber entscheiden, ob die Grund- und Gewerbesteuersätze spürbar angehoben werden müssen.

Mit einer Erhöhung von Steuern ist die Gemeinde laut Schönbett noch nicht am Ziel. Weitere Schritte, die zumindest punktuell mit Einschränkungen der gewohnten Dienstleistungen der Kommune verbunden sind und auch die Infrastruktur vor Ort betreffen, werden folgen müssen. Diese Schritte will Bürgermeister Schönbett mit der Bevölkerung diskutieren. Letztlich gehe es um die Frage, wieviel Infrastruktur sich die Gemeinde leisten will beziehungsweise bereit ist, dafür auszugeben.

Weitere Informationen: Gemeinderat Kleines Wiesental: Mittwoch, 2. Dezember, 19.30 Uhr öffentliche Sitzung in de Halle Tegernau.