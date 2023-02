Kleines Wiesental Cego erlebt eine Wiederbelebung

An einigen Orten feiert das in Vergessenheit geratenen Kartenspiel Cego derzeit eine Wiederbelebung. Ein Glücksfall im Kleinen Wiesental für das im 19. Jahrhundert bei den napoleonischen Kriegen aus Spanien importierte Cego: Die Wirtschafterin der Zugenbachhütte in Wies, Rosi Stoll, ist eine routinierte Cego-Spielerin und integriert das Spiel erfolgreich in die regelmäßigen Spielabende des Vereins.