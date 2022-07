Kleines Wiesental Chöre gemeinsam auf der Bühne

Grether freute sich über den Besuch des Gesangvereins Raitbach mit seinen 21 Sängern, diese schlossen sich dem musikalischen Reigen mit ihren Dirigenten Herbert Maisch an. Dieser ist seit 45 Jahren Dirigent des Chors. Er teilte mit, dass es nunmehr sein letztes auswärtiges Dirigat sei, den Dirigentenstab wird er nach dem Herbstfest in Raitbach niederlegen. Mit viel Sangesfreude präsentierten die Raitbacher die bedächtige „Abendsonne“ und „Es strahlt die Welt“. Auch „Ganz heimlich lass ich sie grüßen“ begeisterte das Publikum. Ohne Zugabe durften sich die Raitbacher nicht von der Bühne verabschieden.

Auch der Belchenlandchor begeisterte die Besucher. Ein Bindeglied zum Wieser Chor ist Dirigent Arne Marterer. Das Programm des aus 23 Aktiven bestehenden Chors mit seinen blauen, roten und grünen Pullis wurde von Vorständin Helga Diemer moderiert. Sie kündigte die deutsche Version des Lieds „Blowing in the Wind“ an, hierbei handele es sich um einen „kleinen Beitrag zum Frieden“, der gegenwärtig sehr notwendig sei.

Aus dem Musical „Mamma Mia“ präsentierte der Chor als erstmaligen Vortrag das Lied „Mich trägt ein Traum“, das bravourös präsentiert wurde. Beim letzten Stück des Belchenlandchors „Die Biene Maja“, bekannt durch Karel Gott, sangen die Gäste teilweise begeistert mit. Die Aktiven durften sich auch hier nicht ohne Zugabe verabschieden.

Der Höhepunkt des Eröffnungsabends stellte das gemeinsame Singen des Belchenlandchors und der Wieser „Harmonie“ dar. Durch das Zusammengehen der beiden Chöre entstand ein kräftiger Resonanzkörper. Das Lied „So lang man Träume noch leben kann“ der Münchner Freiheit begeisterte das Publikum, das sich mit langem Beifall für die musikalischen Darbietungen bedankte. DJ Drülli präsentierte sich nach dem Programm mit Tanzmusik.

Höhepunkt mit Zukunftspotenzial

Das Sommerfest setzte sich am Sonntag mit einem zünftigen Frühschoppen unter musikalischer Begleitung des Musikvereins Wies fort. Deutlich mehr Gäste besuchten das Chorfest. Am Nachmittag begeisterten die Gastchöre aus Hasel, Schweighof und Wiechs. Höhepunkt mit viel Zukunftspotenzial war die Premiere des gemeinsamen Auftritts der Kleinwiesentäler Chöre Bürchau, Wieslet und Wies. Bereits seit längerem erfolgen Vorstandsgespräche über das Zusammengehen der Chöre. Aufgrund Sängermangels verfügen zwischenzeitlich die Chöre aus Wieslet und Bürchau über keinen Dirigenten.

Bei einer Generalprobe im Tegernauer Gemeindesaal studierte das Chor-Trio kürzlich die Lieder „Über sieben Brücken musst Du gehn“, „Ich wollte nie erwachsen sein“ und „Butterfly“ ein, die nun bei der Premiere unter Leitung von Dirigent Arne Marterer von den Besuchern mit jubelndem Applaus belohnt wurden.

Auch der neuformierte Chor durfte sich nicht ohne Zugabe verabschieden, aus dem Stand wurde die Kleinwiesentäler Hymne „Bajazzo“ präsentiert.

Ein weiterer Auftritt des neuen Kleinwiesentäler Chors steht zum Lichterfest in Bürchau am 27. August an. Die nächste Chorprobe findet im evangelischen Gemeindehaus in Tegernau am Montag, 18. Juli, 20 Uhr, statt. Interessierte sind eingeladen.