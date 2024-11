Kleines Wiesental: Damit Senioren mobil sind

Qualifizierte Begleitung

Die Seniorenbeauftragte schildert, dass die angebotenen Seniorenfahrten kein Fahrdienst darstellen, sondern eine „qualifizierte Begleitung“ sind. So übernehmen die Fahrer, je nach Wunsch, auch Aufgaben wie das Helfen in die Jacke, das Stützen auf dem Weg zum Sitzplatz oder das Übergeben von Unterlagen an den Arzt. Freilich wartet die Begleitung, anders als ein Taxi, bis zum Ende des Termins und fährt den Senior wieder zurück. Wie lange ein Fahrer mit seinem Fahrgast unterwegs ist, „weiß man nie“ – von einer halben bis vier Stunden sei alles möglich. Pro Woche vermittelt Annette Grether, die in der Gemeindeverwaltung für die Koordination der Fahrten zuständig ist, acht bis zehn Fahrten. An machen Tagen seien auch schon mal vier Fahrten zu organisieren, sprich die Fahrer für die gewünschten Fahrten zu suchen. „Dann ist es eine Herausforderung“, so Grether – die ehrenamtlichen Fahrer übernehmen in der Regel nur zu bestimmten Zeiten oder an bestimmten Tagen Fahrten.