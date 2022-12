Kleines Wiesental Defizit-Haushalt im neuen Jahr

Über eine Million Euro muss für den Bau des Dorfgemeinschaftshauses in Wieslet eingeplant werden. Der Bau der neuen Heizzentrale in Wieslet verschlingt weitere 300 000 Euro. Für die Erschließung neuer Baugebiete will das Kleine Wiesental 250 000 Euro in die Hand nehmen.

Zuschüsse fließen

Wie berichtet, entsteht ein Neubaugebiet in Niedertegernau in der Moosmatt. Beim Straßenbau sind 600 000 Euro für die Erneuerung der Strecke von Tegernau nach Sallneck vorgesehen. Für alle Maßnahmen fließen Zuschüsse in unterschiedlicher Höhe aus diversen Fördertöpfen.

„Unter Berücksichtigung des aktuellen Kassenbestandes und noch zu erwartenden Einzahlungen und Auszahlungen wird der voraussichtliche Bestand an liquiden Eigenmitteln zu Beginn des Jahres 2023 bei etwa zwei Millionen Euro liegen“, bezifferte Dreher.

Der Gemeinderat nahm das Zahlenwerk nickend zur Kenntnis. Die Haushaltsabstimmung mit Beschluss wird in der Januar-Sitzung stattfinden. Im Januar wird auch erst die Höhe des Wasserpreises feststehen, kündigte die Kämmerin an. Die abschließende Kalkulation stehe derzeit noch nicht fest, so Dreher.

Entscheidung im Januar

Es zeichne sich aber ab, dass der Abwasserpreis aufgrund der erzielten Überschüsse leicht gesenkt werden müsse, während der Bezug von Trinkwasser wahrscheinlich etwas teurer werde.

Vorsorgliche Maßnahme

Vorsorglich kündigt die Gemeinde nun eine Preisänderung beim Wasser an, die somit auch rückwirkend zum 1. Januar des kommenden Jahres erhoben werden kann. Der Gemeinderat folgte einstimmig der vorgeschlagenen Anpassung von Wasserpreis und Schmutzwassergebühr.