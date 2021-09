Das lässt sich auch an den erzeugten Strommengen ablesen. Wurden an der Köhlgartenwiese in den Dürrejahren 2017 und 2018 jeweils nur magere 780 000 Kilowattstunden Strom erzeugt, lag die Ausbeute ein Jahr später mit 1,4 Millionen KWh schon fast doppelt so hoch. Im Regenjahr 2021 kann sich Martin Halm bereits jetzt die Hände reiben. Bis jetzt sind in diesem Jahr schon 1,2 Millionen KWh an der Köhlgartenwiese erzeugt worden.