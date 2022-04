Kleines Wiesental Der Tag für die Fans kam gut an

Diese Einschätzung bestätigte Spielausschussvorsitzender Jörg Bechtel. Vorsitzender Nicolai Schwald fügte an, dass der TuS trotz Corona die Mitgliederzahl bei rund 690 TuS-Angehörigen stabil gehalten habe.

Auch in finanzieller Hinsicht sei man einigermaßen durch die Pandemie gekommen, konnte in die Ausgestaltung der Platzanlage investieren und auch einen neuen Spielplatz anlegen. Ein „Fantag“ mit Bewirtung und vor allem Kontaktmöglichkeit für die große TuS-Familie sei gut angekommen, so der Vorsitzende.

Wahlen

Nach der einmütig verlaufenen Entlastung des Vorstands wurden als zweiter Vorsitzender Guido Kasimir und als dritte Vorsitzende Lina Bechtel wiedergewählt. Nachfolgerin der nicht mehr kandidierenden Pressewartin Sandra Sorgnitt wurde Anne Schultheiß. Jörg Bechtel bleibt Spielausschussvorsitzender. Nach 13-jähriger Arbeit als Jugendleiter verließ TuS-Urgestein Marcus Wienholz den Vorstand. Der auf der Hauptversammlung der Jugendabteilung gewählte Mike Sutter wurde von der Generalversammlung bestätigt. Auch Kassenwart Ralf Fockers stellte sich nicht mehr zur Verfügung. Nachfolger wurde Marc Sculati.

Ehrungen

Die silberne Vereinsnadel für 15 Jahre Aktivmitgliedschaft ging an Tim Vögtlin, Tobias Kraft, Benjamin Bechtel, Nadine Bechtel, Peter Bechtel und Adrian Herzog. Die silberne Vereinsnadel für zehn oder mehr Jahre Vorstandsarbeit erhielten Ralf Fockers und Lina Bechtel. Die goldene Vereinsnadel ging an Harald Georg. Zu Ehrenmitgliedern ernannt wurden Marcus Wienholz, Conny Roser, Günter Brendle, Joachim Deiß und Heinz Pfeifer.

Ausblick

Wie der TuS-Vorsitzende sagte, werde man den Spiel- und Trainingsbetrieb im Aktiv- und Nachwuchsbereich sowie bei den Turn- und Gymnastikgruppen im gewohnten Umfang weiterführen, und in Zusammenarbeit mit dem Förderverein soll über Pfingsten das Grümpelturnier in veränderter Form, aber mit der Wiesentalmeisterschaft für die Teams aus den Dörfern des Tals ausgerichtet werden. Auch einen „Fantag“ habe man auf der Agenda, so Schwald. 2023 soll im Januar wieder eine TuS-Jahresfeier stattfinden und aus Anlass des 50-jährigen Bestehens Sonderevents durchgezogen werden.