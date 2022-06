Kleines Wiesental Die Energiewende mitgestalten

Patricia Fromm konnte mit Paul Kempf, zuständig für die Breitbandversorgung im Landkreis, sowie mit Martin Halm vom Kraftwerk Köhlgartenwiese zwei kompetente Gesprächspartner willkommen heißen. Daniel Weiß als freier Berater ergänzte dass Team der Sachverständigen.

Paul Kempf erklärte, dass die Verlegung des Glasfasernetzes und die Nahwärmearbeiten in einer Maßnahme durchgezogen werden sollen. Er stellte dann noch zwei grundsätzliche Fragen, warum man ein Nahwärmenetz brauche und wie es realisierbar sei.

„Ein Gewinn für die Bürger in Sallneck“

Durch den Einsatz erneuerbarer Energien sei die Nahwärme eine nachhaltige Lösung und schließlich auch ein Gewinn für die Bürger von Sallneck. Durch einen sinnvollen Energiemix sei man in Zukunft unabhängiger von den Entwicklungen am Öl- und Gasmarkt.

Die Voraussetzung für eine Realisierung sei in erster Linie eine hohe Akzeptanz bei den Bürgern. Eine weitere zentrale Voraussetzung für die Umsetzung sei eine hohe Anschlussdichte sowie eine durchdachte Vorplanung. Eine Möglichkeit, die Gesamtkosten einzuschätzen, sei ebenfalls sehr wichtig. Zum Ende seiner Ausführungen kam die Frage auf, wo eigentlich der Haken an der ganzen Sache sei. Paul Kempf erklärte, dass es keinen gebe. Durch deutlich gestiegene Kosten seien jedoch Kosten wie in Wies, Neuenweg und Tegernau nicht mehr zu erreichen.

Was die Breitbandversorgung angeht, so wird diese Maßnahme 2023 abgeschlossen sein. Es wird ein Anschreiben durch den Zweckverband erfolgen. Es erfolgen dann die Rücksendung der Nutzungsvereinbarung sowie der Baubeginn. Als nächstes steht die Abklärung der Frage der Hauseinführung durch ein Planungsbüro oder durch eine Baufirma an. Der Einzug der Glasfasern und die Feststellung des Hausübergabepunktes würden geklärt.

Der Bau eines Leerrohres für den jeweiligen Hausanschluss sei als weitere Maßnahme vorgesehen. Die Fertigstellung des passiven Netzes sei somit erreicht. Es erfolge nunmehr die technische Freigabe. Die Anbieter machten dann die jeweiligen Angebote. Wichtig hierbei ist: Auf keinen Fall sollen die Altverträge gekündigt werden. Dies übernimmt der neue Vertragspartner.

Nachdem die Auswahl des Produktes beim neuen Anbieter erfolgt ist, wird die Innenhausverkabelung angepasst. Die Aufschaltung des neuen Anbieters erfolgt danach. Die Kosten für diese Maßnahme belaufen sich für den Endverbraucher auf etwa 800 Euro.