Kleines Wiesental Die Fahrbahn nur einmal aufbuddeln

In den vergangenen Jahren wurde das Geld für Riss-Sanierungen eingesetzt. „Dieses Jahr gehe ich davon aus, dass nach Abzug der allgemein anfallenden Reparaturarbeiten circa 80 000 Euro zur Verfügung stehen“, kündigte Bürgermeister Gerd Schönbett an. Diese Mittel sollen für „kleinere Reparaturen“ verwendet werden. „Unter kleineren Reparaturen ist das Abfräsen des Belags mit Aufziehen eines neuen Feinbelags beziehungsweise einer Trag-Deckschicht ohne tiefgreifende Untergrundarbeiten zu verstehen.“ Dazu gehören auch Arbeiten an den Leitplanken über eine längere Strecke. Größere Maßnahmen wie zum Beispiel Sanierungsarbeiten in Sallneck oder Kühlenbronn müssten über den Ausgleichsstock abgewickelt werden.

Der Gemeinderat machte sich die Mühe und befuhr die neuralgischen Punkte bereits im März. Fahrbahnmängel wurden dabei in Sallneck an der Ebiger Straße festgestellt, außerdem an der Wieser Straße. In Bürchau gibt es Belagschäden auf der Straße zum ehemaligen Gasthaus Sonnhalde. Auf der Straße Richtung Wambach bestehen flächige Risse.