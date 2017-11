Kleines Wiesental Die Fläche fällt geringer aus

23:29 Skibbes Griechen verlieren Playoff-Hinspiel 1:4

Belfast - Trainer Michael Skibbe und die griechische Nationalmannschaft haben nur noch sehr geringe Chancen auf die WM-Qualifikation. Die Griechen unterlagen im Playoff-Hinspiel Kroatien mit 1:4. Die Schweiz verschaffte sich gegen Nordirland eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel. Die Eidgenossen gewannen ihr Qualifikationsduell in Belfast 1:0. Am Sonntag treffen sich die Mannschaften in Piräus und Basel zu den Rückspielen. Das große Ziel aller Teams, die WM 2018, findet vom 14. Juni bis zum 15. Juli statt.