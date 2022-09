Kleines Wiesental Die Freude am Hobby steht immer im Vordergrund

Pokal trägt einen ungewöhnlichen Namen

Bei der Siegerehrung im Gasthaus „Kranz“ in Schopfheim bei SVW-Tischtennis-Akteur Dino Baldassarre wurde nicht nur der Grönlandpokal vergeben, sondern auch ein Sonderpreis für den besten Einzelspieler. Dieser ging an Mingchao Zhang vom SV St.Blasien

In seiner Ansprache dankte SVW-Chef Tobias Weißenberger Turnierleiter Oliver Braun und freute sich darüber, dass der Spaß am gemeinsamen Hobby Tischtennis nebst entsprechender Kontakte im Fokus stand. Weißenberger und seine Mit-Gastgeber erinnerten beim gemütlichen Beisammensein auch an die ungewöhnliche Namensgebung für einen Sportanlass und Pokal im Kleinen Wiesental. Der Bruder von SVW-Spieler Eckard Thiel schipperte einst über die Weltmeere und auch rund um Grönland, hatte bei den Heimataufenthalten Spaß am Wiesleter Tischtennis und stiftete vor 49 Jahren einen Pokal, benannt nach der Insel, die er mit seinem Schiff so gerne anlief.

Die neue Saison wird ein Herren-Team mit Oliver Braun, Ralf Eckert, Engelhard Selz, Norbert Heuberger, Wolfram Grether, Gerd Brutschin, Heiko Strohmeier und Dino Baldassarre in der Bezirksklasse Oberrhein angehen. Trainiert wird in der Gemeindehalle immer am Donnerstagabend. In diesem Zusammenhang hieß es beim Grönlandturnier, dass das 49. Turnier seiner Art wohl schon in der neuen Gemeindehalle stattfinden kann.