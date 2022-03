Kleines Wiesental „Die Gemeinde liegt in guten Händen“

Claudia Krüger wurde in Müllheim geboren und lebt mit ihrem Ehemann, dem zwischenzeitlich pensionierten Pfarrer Helmut Krüger, in Badenweiler. Nach dem Studium der Religionspädagogik und der Gemeindediakonie bildete sie sich weiter in der klinischen Seelsorge. Die letzten zwölf Jahre war sie mit ihrem Ehemann im Gruppenamt in Mannheim-Seckenheim tätig, Schwerpunkt ihrer Tätigkeit waren Kindergärten. Krüger war im ökumenischen Notfallseelsorge-Leitungsteam tätig und Ausbilderin der Landeskirche für die Notfallseelsorge in Krisenstäben. Als Fachberaterin war sie für die Feuerwehrseelsorge zuständig. Sie schmunzelte: „Ich war immer da, wo es brenzlig war.“ Augenzwinkernd erwiderte Rave aufgrund der aktuellen Auseinandersetzungen innerhalb der Kleinwiesentäler Feuerwehren: „Das wird unseren Bürgermeister freuen.“ Rave hieß die neue Diakonin willkommen: „Ich weiß meine Ex-Gemeinde bei Ihnen in guten Händen.“