Kleines Wiesental Die Grenzlage macht’s schwierig

Nicht nur der Planungsstand der A98 war Thema des Berichts der Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer bei der Sitzung des Regionalverbands Hochrhein-Bodenseee. Neben der Gesundheitspolitik kamen auch die Themen Windkraft und grenzüberschreitender Verkehr wie auch die Elektrifizierung der Hochrheinstrecke sowie der Flächenverbrauch zur Sprache.

Von Michael Werndorff

Kreis Lörrach. In Sachen Verkehrsaufkommen zwischen Weil am Rhein und Konstanz sieht das Regierungspräsidium Handlungsbedarf, weshalb mit der Schweiz ein gemeinsames Konzept auf den Weg gebracht werden soll, wie Regierungspräsidentin Schäfer am Dienstag sagte. Geplant ist eine Untersuchung, deren Ergebnisse eine belastbare Prognose in zwei Schritten für die Jahre 2030 und 2040 ermöglichen sollen.

Die betroffenen Schweizer Kantone zeigen sich laut Schäfer – anders als vor fünf Jahren – offener für eine Zusammenarbeit. In diesem Zusammenhang erklärte Paul Renz (CDU), dass man bei dieser Frage mittelfristige Lösungen finden müsse, auch sei es wichtig, die möglichen Folgen auf deutscher Seite wegen der anstehenden Sanierungsarbeiten an der Basler Osttangente zu berücksichtigen.

Bestens laufe es bei den Planungen für die Optimierung des Anschlusses der B317 am Lörracher Verkehrsknotenpunkt „Hasenloch“ an die A98 sowie beim Stei­nener Kreisel. „Wir denken an einen vorgezogenen vierspurigen Ausbau“, sagte Schäfer hierzu.

Beim Thema Schiene befinde sich die Elektrifizierung der Hochrheinbahn auf der Erfolgsspur, zwar stehe die Finanzierung noch nicht ganz, die Planungen konnten aber dank der EU-Interreg-Mittel aufgegleist werden.

Einen Knackpunkt machte sie bei der Finanzierung des 30-Minuten-Takts aus, die noch mit den Schweizer Nachbarn diskutiert werden müsse. Für Schäfer stelle die Elektrifizierung der Hochrheinbahn jedenfalls ein Leuchtturmprojekt dar.

Das Thema Energie beschäftigt das Regierungspräsidium in verschiedenen Facetten. Zur Windkraft zog Schäfer ein durchwachsenes Fazit. Es fehle nicht an gutem Willen, aber es gebe einfach viele Rotmilane und andere Tiere in der Region. Das sei insgesamt ein schwieriges Thema. So seien in diesem Jahr nur zwei neue Anlagen genehmigt worden. „Die Fronten verhärten sich“, verwies sie auf die Rechtsstreitigkeiten zwischen Befürwortern und Gegnern der Windkraft. Für das kommende Jahr zeichnen sich aber positive Impulse im Rahmen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes ab.

In Sachen Flächenbedarf für Wohnungsbau und Gewerbe erklärte die Regierungspräsidentin, dass zu stark in die Fläche gebaut werde. Das Gewerbe müsse intelligent angesiedelt werden, wobei es gelte, nachhaltig und in der Qualität zu wachsen. Hier müsse über die eigenen Grenzen gedacht werden, nannte sie interkommunale Gewerbegebiete.

Dem trägt die SPD-Fraktion Rechnung und brachte einen Antrag zum Flächenbedarf ein, der im Planungsausschuss diskutiert werden soll. Wichtig sei es, am Oberrhein gemeinsame Lösungen zu finden, sagte Fraktionsvorsitzender Heinz Intveen im Gespräch mit unserer Zeitung. Der Antrag sieht vor, größere Flächen zu erfassen und Nutzungsmöglichkeiten qualitativ zu bewerten. Hierbei sollten unter anderem die wirtschaftlichen Wachstumsfaktoren und die Möglichkeit einer interkommunalen Gebietslage berücksichtigt werden. Das Thema Flächenbedarf sei aufgrund der Grenzlage und topografischer Einschränkungen ein großes Thema, sagte Verbandsvorsitzende Marion Dammann.

Was die Krankenhausversorgung angeht, sei die angestrebte Gesundheitscampus-Lösung für Bad Säckingen und die gesamte Region der richtige Schritt, so Schäfer. Sie forderte angesichts der Klinikkonzepte der beiden Landkreise dazu auf, im Gespräch zu bleiben. „Der Gesundheitsmarkt ist hart geworden“, betonte sie. Die beiden Kliniken dürften sich nicht kannibalisieren.

Um Unterstützung durch das Land bat FW-Fraktionsvorsitzender Michael Thater angesichts der kontroversen Debatte im Landkreis Waldshut. Für den Kreis Lörrach erklärte Klaus Eberhardt (SPD), dass dieser in Sachen Zentralklinikum gut unterwegs sei.