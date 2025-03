Kleines Wiesental: Die Vielfalt des Älterwerdens erfahren

Was muss so ein Fahrer denn an Freizeit opfern?

Da sind wir völlig offen und flexibel. Auf der Suche sind wir meist nach Jungrentnern, die mal die eine oder andere Fahrt übernehmen können. Auch wer nicht regelmäßig Zeit hat oder auch mal mehrere Monate am Stück nicht kann, das wäre alles kein Problem. Die Einsätze werden an das angepasst, was der jeweilige Fahrer einbringen kann oder will.

Würden Sie Senioren bei all den Hürden, die das Landleben für sie bringt, eher empfehlen wegzuziehen?