Kleines Wiesental Durchs Tal auf den Spuren der Kultur

Bei einer Arbeitssitzung im Rosenhof in Schwand meinte Markus Manfred Jung vom Organisationsteam: „Die Vielfalt ist das Besondere.“ Das soll auch für den zweiten Kultur-Rundgang gelten, bei dem wieder auf ein hohes Niveau geachtet wird. Der Erfolg des Kulturereignisses 2021 hat nach Worten von Pilar Buira Ferre vom Rosenhof motiviert, diesen Parcours ein zweites Mal zu veranstalten. „Alles ist gut angekommen, auch die Gastronomie“, so Bettina Bohn vom Team. Sonja Eiche, die Vorsitzende des Brauchtumsvereins Kleines Wiesental Raich, kann die gute Resonanz nur bestätigen.

Matineekonzert zum Auftakt

Gefühlvoll, interessant, berührend wie bei beim ersten Mal soll es auch in der zweiten Auflage werden. Es geht los mit einem Matineekonzert des Gesangvereins Gresgen in der Kapelle Ried. Sehr viel an Ausstellungen läuft um den Dorfplatz Ried. Im Mittelpunkt steht die Gedenkausstellung „In memoriam Mark Roland Fuchs“. Es ist die erste Ausstellung seit dem Tod des Malers, der in Ried gewohnt hat. Bestückt ist die Retrospektive mit Werken aus dem Familienbesitz der Tochter Rosa Fuchs. Im „Adler“-Schopf beim gleichnamigen Gasthaus in Ried sieht man von Mark Roland Fuchs großformatige Malerei, im Kulturhuus zusätzlich noch kleinere Bilder und Postkarten.