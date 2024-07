Kleines Wiesental: Ein bescheidenes Honigjahr für die Imker

Zwei Möglichkeiten

Dem Imker bleiben in dieser Situation im Prinzip nur zwei Möglichkeit: Entweder die Bienen dazu animieren, den Honig „umzutragen“, sprich die betroffenen Waben den Insekten anzubieten, damit diese sie in neue Waben mit mehr Wasser einlagern. Oder im nächsten Frühjahr den Zementhonig an die Bienen verfüttern. Für die Winterfütterung ist der Zementhonig jedoch nicht geeignet – dafür ist er schlichtweg zu trocken. „Das ist wie Haferflocken ohne Milch“, die Bienen verdursten dann, so Brendlin. So oder so ist mit hohen Ausfällen in Höhe von etwa 50 Prozent zu rechnen. Der Vorsitzende geht davon aus, dass das Angebot an Waldhonig künftig stark zurück gehen wird: „Für die Hobbyimker schon nicht schön – für die Berufsimker ein massives Problem“.