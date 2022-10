Kleines Wiesental Ein kleines Volksfest in der Region

Am Morgen wurden Rindviecher versteigert

Der Auktionstag in Wies begann am Morgen mit dem Verkauf von Rindern im so genannten „Ring“. In diesem Jahr wurden lediglich acht Tiere von ihren Besitzern zum Verkauf angeboten. Auktionator Oliver Keller aus Gresgen mit seiner humorigen Art, vor allem aber die hohe züchterische Qualität und der ausgezeichnete Zustand des Tiermaterials, so erklärte Michael Grether, hätten wesentlich dazu beigetragen, dass bis auf ein Tier alle Rinder verkauft wurden.

Nach Beendigung der Vieh-Versteigerung baten die Gastgeber die Besucher erst einmal zur Mittagspause in den Weideschuppen. Und nachdem es sich die Weideviehmarkt-Besucher hatten gut gehen lassen bei jahreszeittypischer Verköstigung aus Wieser Produktion wie Suppenfleisch mit Meerrettich, Nudel-Suppe mit Fleischeinlage, Kuttelsalat, Bauernbrot und Zwiebelewaie und den Kuchen und Torten der Landfrauen des Kleinen Wiesentals, war am Nachmittag Schauprogramm angesagt. Zuvor aber würdigte Bürgermeister Gerd Schönbett den Weideviehmarkt und seine Veranstalter. Der Anlass sei, so der Bürgermeister, erheblich mehr als eine bäuerliche Auktion, nämlich ein kleines Volksfest, bei dem die Landwirte auch ihre wichtige Funktion für die Kulturlandschaft und deren Offenhaltung deutlich machen.

Wichtiges Engagement der Landwirte

Die Kommune unterstütze das Engagement der Bauern, gleich ob sie im Haupt- oder Nebenerwerb tätig sind, finanziell und ideell. Alle Weideviehgemeinschaften in der Einheitsgemeinde erhalten entsprechende kommunale Zuschüsse, fügte Michael Grether an.

Im Mittelpunkt des anschließenden Schauprogramms standen Nutztiere. Der Weitenauer Landwirt Eugen Simen moderierte die Vorführungen von Rindern vieler Rassen. Ebenso gezeigt wurden Ziegen und Schafe. Simen betonte, dass all die Tiere nicht nur Nutzrassen für den Menschen sind, sondern gerade in schwierig zu bewirtschaftenden Gegenden wie dem Kleinen Wiesental enorme Bedeutung für die Offenhaltung der Landschaft haben.

Für Unterhaltung besonderer Art, passend zu den präsentierten Westernpferden, sorgten die Line-Dancer einer Karsauer Gruppe, verstärkt von den Landfrauen Fröhnd.

Veranstalter sind mit der Resonanz zufrieden

Bis in den Abend hinein bestimmte eine familiäre, heitere Stimmung die Szenerie – die Weidegemeinschaft und die Gemeinde als Veranstalter konnten am Ende mit dem Anlass zufrieden sein, so Michael Grether.