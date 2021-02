Kleines Wiesental Ein Lebenszeichen der Narren in Corona-Zeiten

So gab es in Tegernau weder den Cliquenball Ende November noch das Narrenbaumstellen Anfang Februar, und die Kinderfasnacht mit Amtsenthebung von Bürgermeister Gerd Schönbett am Fasnachtsdienstag wurde ebenfalls abgesagt. Eine Fasnachtszeitung hat man aber erstellt – am Samstag, 13. Februar, wird sie im Tal ausgeliefert, erklärt Brutschin.

„Wir sind die größte Clique in der Gegend mit aktuell 57 aktiven, erwachsenen Mitgliedern und gut zwei Dutzend Kindern“, sagt Brutschin und freut sich gleichzeitig darüber, dass trotz Ausfall der Fasnacht zwei junge Leute ein Probejahr begonnen haben. „Das zeigt, dass die Fasnacht geschätzt wird“, so Brutschin. Daher wolle man mit der einzigen Aktion in der Kampagne 2020/21, der in Homeoffice-Arbeit entstandenen „Fasnachtszittig“, ein Lebenszeichen setzen und gleichzeitig den Menschen im Tal etwas Erheiterndes in Corona-Zeiten bieten.