Kleines Wiesental Eine Top-Infrastruktur fürs Dorf

Von Gerald Nill

Kleines Wiesental-Neuenweg. Freilich, bei Sonnenschein wären bestimmt noch mehr Gäste am Sonntag in den Ortsteil gekommen, doch den Organisatoren, allen voran Bürgermeister Gerd Schönbett, war die Erleichterung anzumerken. „Das Ergebnis der Arbeiten rechtfertig den Aufwand“, kommentierte er. Ins selbe Horn stieß Bauleiter und Utzenfelds Altbürgermeister Harald Lais: „Wir haben der Gemeinde Neuenweg ganz schön ’was an Belastungen zugemutet“, räumte er ein und bezog sich auf die vierjährige Bauzeit. „Aber jetzt hat Neuenweg eine Top-Infrastruktur“. Denn neben den neuen Wasserleitungen sind in Neuenweg in den vier Jahren auch noch 8900 Meter Kabel für die Breitbandversorgung verlegt worden, zudem 650 Meter Kabel für neue Straßenlaternen, außerdem 6700 Meter Erdkabel für die Stromversorgung sowie schließlich noch 2100 Meter Leitungen für die Nahwärmeversorgung. „Das addiert sich insgesamt zu einer kaum vorstellbaren Gesamtlänge von 26 400 Metern, die in Neuenweg in die Erde kamen“, rechnete der Projektleiter vor.