Kleines Wiesental: Eine Woche Zirkus für Kinder

Insgesamt wirbeln von Montag, 1. , bis Samstag, 6. Juli, rund 190 Kinder in und rund um die Nachbarschaftsschule. Lehrerinnen, Erzieherinnen und zahlreiche Eltern sorgen mit Unterstützung der Profis vom Zirkus „Soluna“ für die pädagogische Anleitung. Damit das auch klappt, erhielten die Erwachsenen bereits vorab in der Sporthalle in Tegernau von den Zirkuspädagogen aus Köln eine intensive Schulung im Jonglieren, Balancieren, Feuerspucken oder zur Akrobatik. Die Kinder wählen sich eine Zirkusnummer aus und üben diese, um dann im Lauf der Woche zu kleinen Artisten heranzuwachsen. Das viele Üben soll am Samstag, 6. Juli, bei zwei Vorstellungen vor jeweils rund 300 Eltern, Großeltern und Geschwistern mit viel Applaus belohnt werden. Bereits am Donnerstag, 4. Juli, 18 Uhr, geben die Profis vom Zirkus „Soluna“ eine öffentliche Vorstellung unter dem Motto „Zirkus aus dem Koffer“. Der Eintritt ist kostenlos, um eine Spende wird gebeten.

Die Schulgemeinschaften aus Weitenau-Wieslet und Tegernau haben mit dem Weihnachts- und dem Ostermarkt sowie mit Kuchenspenden die Finanzierung auf die Beine gestellt. Viele Firmen haben das Projekt zudem mit Spenden finanziell unterstützt. Dadurch können alle Kinder kostenfrei teilnehmen. Auch der Besuch der beiden Vorstellungen am Samstag ist für die Familien gratis. Für Speisen und Getränke vor und nach den beiden Vorstellungen sorgt die Jugendabteilung des TuS Kleines Wiesental. Das Zirkusteam aus Köln hatte bereits 2019 bei der Feier zum 100-Jährigen der Köhlgarten-Kraftwerke Station in Tegernau gemacht.