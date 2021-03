Kleines Wiesental Einen Kugelschreiber als Geschenk

Kleines Wiesental. Es würden jedoch alle Voraussetzungen für einen größtmöglichen Schutz der Wähler geschaffen, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde. Die Bürger könnten also an diesem Wahlsonntag in gewohnter Weise in ihr Wahllokal gehen, um vor Ort ihr Wahlrecht ausüben zu können. Die Wahllokale sind von 8 bis 18 Uhr geöffnet.

Am Wahltag gelten in allen Wahllokalen die aktuellen Corona-Schutzmaßnahmen für das Land Baden-Württemberg. Die Wahlhelfer sind angehalten, die Hygienevorschriften so effektiv und einfach wie möglich im Interesse aller umzusetzen. Dabei geht es um die Einhaltung der „AHA“-Regeln.