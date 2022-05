Kleines Wiesental Eingebunden ins Dorfleben und die Familie

Geboren wurde die Jubilarin am 22. Juli 1928 als eines der drei Kinder der Wieser Bauernfamilie Giesin. In Wies ging sie zur Schule, hatte dort beste Noten, weshalb sie der Dorflehrer gerne auf die weiterführende Schule geschickt hätte, erinnerte sich Klara Bechtel an ihre Mädchenjahre im Kleinen Wiesental. „Die höheri ­Schuel di isch do uf unserem Buurehof“, habe der Vater dem Lehrer beschieden. „Und so blieb mir nur die Arbeit auf dem großen Hof der Eltern, auf Feld und Acker, in Scheune und Stall in Wies“, erinnerte sie sich an harte Arbeitstage in den Steillagen rund ums Dorf, aber auch an schöne Augenblicke bei der Arbeit in der Natur, mit der Tier- und Pflanzenwelt und vor allem mit der Familie.

1955 heiratete sie den örtlichen Malermeister Fritz Bechtel. Der 1998 früh verstorbene Ehemann sei eine herzensgute Seele gewesen, immer gut gelaunt und auch der ruhende Pol in der Familie, erzählte Klara Bechtel an ihrem 90. Geburtstag.