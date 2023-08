Kleines Wiesental Erinnerung an den Macher des KUK-Vereins

Wassereinbruch am Dach

Vorsitzender Gerhard Wagner teilte mit, dass es einen Wassereinbruch am Dach der Krone gegeben habe. Kunstwerke seien aber nicht beschädigt worden. Eine Holzbaufirma aus Sallneck schaute sich den Schaden an und stellte fest, dass das Dach im Westen sanierungsbedürftig sei. „Innerhalb der nächsten zwei Jahre muss es neu gedeckt werden“, sagte Wagner. Er hat auch einen Brief entdeckt von Hans Viardot an Markus Möhring, dem ehemaligen Leiter des Dreiländermuseums. Viardot schlägt darin vor, die Bilder im Obergeschoss der Schule in Wieslet (Ernst Schleith-Atelier und Friedrich-Ludwig-Stube) als Leihgabe an das Dreiländermuseum zu geben, falls die Gemeinde Kleines Wiesental das Gebäude verkaufen sollte. Das Lörracher Museum hat im letzten Jahr bekanntlich sein neues Depot in Brombach in Betrieb genommen und dürfte noch Platz haben für die Gemälde. Das Museum in Schopfheim ist zu klein, um die Bilder aufzunehmen.