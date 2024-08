Bürgermeister Gerd Schönbett (rechts) verabschiedete in der Sitzung des Kleinwiesentäler Gemeinderats mit Ernst Kallfaß „ein politisches Schwergewicht“ in den kommunalpolitischen Ruhestand. Schönbett habe mit Kallfaß „intensiv zusammengeschafft“, betonte er. Der Bürgermeister bedankte sich beim 71-Jährigen für drei Jahrzehnte politisches Engagement im Kleinen Wiesental. Die Gemeinde verliere mit Kallfaß Sachverstand, an dem seine Nachfolger gemessen werden. Zum Abschied gab Kallfaß den neuen Gemeinderäten den Tipp: „Wenn euch etwas ärgert: 24 Stunden ruhen lassen und dann reagieren.“ Kallfaß wurde 1994 erstmals in den Gemeinderat gewählt, dem er bis 2014 angehörte. Seit 2009 war er Ortsvorsteher von Tegernau.