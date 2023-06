Kleines Wiesental Facebook-Fakeprofil als Bedrohung

Mehrere neue Fakeprofile angelegt

Die unbekannte Person hat die teilweise Sperrung allerdings zum Anlass genommen, mehrere neue Profile mit dem Namen Kopfmanns in leichter Abwandlung (zum Beispiel mit angehängtem „t“ an Eberhard) zu erstellen und mit diesen Kommentare zu verfassen. Zudem sind nun auch einige Unterstützer Kopfmanns von Fakeprofilen betroffen.

Der 58-Jährige schildert, dass er die unbekannte Person mehrfach angeschrieben, jedoch nie eine Reaktion erhalten hat: „Ich würde gerne einmal den Grund wissen – aber bekomme keine Antwort. Da weiß man nicht, was man machen soll.“

Wer steckt hinter den Fakeprofilen?

Der Mann aus Wies macht sich viele Gedanken, wer hinter den mit vielen Rechtschreibfehlern verfassten Fake-Kommentaren stecken könnte. Die Aussagen lassen darauf schließen, dass die Person aus Grenzach-Wyhlen stammt. Zwar hat Kopfmann einst in Grenzach-Wyhlen gearbeitet – aber bei seinen ehemaligen Kollegen kann er sich nicht vorstellen, dass sie ihm etwas böses wollen. „Man weiß nicht, was in so jemanden vorgeht“, bringt es Kopfmann auf den Punkt.

Rache wegen Rauswurf aus Gruppe?

Es könne auch sein, dass es jemand ist, den er aus einer seiner Facebook-Gruppen „rausgeschmissen“ hat – und er sich so an ihm rächen möchte. Kopfmann erklärt, dass er mehrere Gruppen auf Facebook gegründet hat, sie selbst verwaltet und dadurch relativ bekannt sei. Vor allem zwei Gruppen kommen dabei in Frage: In der Gruppe „Kleines Wiesental, s isch eifach schön“ tauschen sich über 1000 Mitglieder zu verschiedenen Themen im Kleinen Wiesental aus. Und in seiner Gruppe „Nachrichten, Aktuelles Landkreis Lörrach“ werden fast 6000 Mitglieder zu den Neuigkeiten im Landkreis informiert.

Mittlerweile sogar Bedrohungen

Der 58-Jährige berichtet, dass sich das Problem in letzter Zeit weiter verschlimmert hat. Mittlerweile werde er von der unbekannte Person sogar bedroht. Dabei sind die Äußerungen aber offensichtlich so gewählt, dass keine Strafverfolgung eingeleitet werden kann. Kommentare wie „Die Person im Kleinen Wiesental lebt gefährlich “ oder „ Ich werde mal jemanden in Wies besuchen“, wechseln sich mit geposteten Bildern einer angedeuteter Pistole oder einem Sensenmann ab.

Mit Screenshots der Kommentare hat sich Kopfmann schon vor einigen Monaten an die Polizei gewandt. Da die geposteten Aussagen aber doppeldeutig und damit nicht ausreichend für eine Straffervolgung seien, sind den Strafverfolgungsbehörden „die Hände gebunden“, erläutert er.

Vor ein paar Tagen informierte er die Polizei erneut über die jüngsten Bedrohungen. Kopfmann hofft nun, dass der Unbekannte jetzt endlich ermittelt und belangt werden kann.