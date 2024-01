Kleines Wiesental: Felswand wird zur Bedrohung

Zwei Wochen war dann erstmal niemand zu erreichen, blicken die beiden auf diese Zeit zurück: Die Mitarbeiterin der Baurechtsbehörde war im Urlaub und auch bei den Spezialfirmen, die zur Einhaltung der Forderungen der Behörde beauftragt werden mussten, waren „Bauferien“, berichtet Jeannette Scherer.

Streit um die Fristen

Am 8. Januar haben Scherers dann die Spezialfirma für Hangsicherung „Sachtleben“ erreicht, die ihnen von der Gemeinde empfohlen wurde. Ein Mitarbeiter kam am 10. Januar vorbei und habe erstmal festgestellt, dass es nicht möglich sei, die gesetzte Frist einzuhalten. Sie müssten für die Maßnahmen auf trockeneres und wärmeres Wetter warten. „Es ist alles zu kurzfristig“, sei das Fazit, was auch ihr Anwalt bestätigt habe.

Das Landratsamt erklärt: „Die Frist wurde von der Baurechtsbehörde in Hinblick auf ihre Erfahrungen in solchen Situationen gesetzt. Die Tatsache, dass der Eigentümer mittlerweile bereits einen ersten Begutachtungstermin innerhalb dieser Frist vereinbaren konnte, zeigt, dass diese Fristsetzung realistisch war und ist.“ Die Behörde macht weiterhin klar, dass Scherers die Frist hätten verlängern können.

Ein Bauzaun sichert mittlerweile den gefährdeten Bereich. Foto: Jennifer Ningel

Momentan sei die Frist ausgesetzt, erzählen Scherers. „Aber wer sagt, dass sie nicht wiederkommt?“ Das Landratsamt habe ihnen gesagt, dass es den Fall noch nicht an das Regierungspräsidium weitergeleitet habe. „Aber wer weiß, was von denen kommt?“, fragt sich die Personalreferentin.

Existenz bedroht

Mit oder ohne Frist: Scherers fürchten um ihre Existenz. Als das Ehepaar nach möglichen Förderungen fragte, schwebte ihnen eine Gabionenwand vor, die sie in Eigenarbeit erstellen wollten. Diese würde laut Matthias Scherer mittelschwere und größere Steine davon abhalten, im Hof zu landen. Das Landratsamt meint dazu: „Bereits in der Vergangenheit sind bis zu 35 Tonnen Gesteinsmaterial aus der Wand gebrochen und nach Aussage des Eigentümers fallen immer wieder Gesteinsbrocken aus dem Hang herab. In Anbetracht dessen und der Höhe des Hangs ist fraglich, ob eine Gabionenwand einen größeren Felssturz tatsächlich abfangen könnte. Darüber hinaus ist es nur eine Abfangmaßnahme, verhindert aber nicht, dass tatsächlich Material herunterstürzt.“ Welche Maßnahmen tatsächlich ergriffen werden müssen, soll ein Gutachten klären, erläutert das Landratsamt auf Anfrage. In ihrem Schreiben an Scherers schlagen sie zur Absicherung eine Hangabtragung oder -vernagelung oder eine Stahlnetzsicherung vor.

Viele Pflichten

Das Paar rechnet mit Kosten in Höhe von 100 000 Euro. Allein Schutznetz und Erdverankerung sollen zwischen 60 000 und 80 000 Euro kosten. Sie beide seien schon sparsam – ihr letzter Urlaub war vor fünf Jahren –, dennoch müssten sie schauen, dass sie sich finanziell nicht übernehmen, erklärt der Industriemechaniker. „Wir können uns das tägliche Leben gut leisten.“ Allerdings zahlen sie noch Unterhalt, bezahlen das Haus ab und investieren in die Renovierung. Ihre Gebäudeversicherung habe in erster Instanz die Finanzierung abgelehnt, dagegen wollen die beiden Einspruch einreichen. Wenn die Bank auch eine Absage erteilt, hätten sie ein Riesenproblem, verdeutlicht das Ehepaar.

„Ich bereue die Anfrage“, sagt Matthias Scherer. „Das Thema bestimmt seither unseren kompletten Alltag.“ Er sei dauerhaft am Organisieren und Abklären. Momentan sehen die beiden kein Land. Das Landratsamt wisse genau, was für eine Belastung das sei, werfen die beiden der Behörde vor.

Die Vorgeschichte

Geschichte des Hauses:

Matthias und Jeannette Scherer haben ihr Haus in Wieslet 2017 gekauft. Damals ahnten sie noch nicht, was auf sie zukommen würde.

Spätestens vor zwei Jahren

erwies sich dies als falsch. Zirka 35 Tonnen Gestein sind abgebrochen, berichtet der Industriemechaniker. „Das hat sich angekündigt.“ Scherers sei schon zuvor ein Riss aufgefallen, weswegen sie den gesamten Hinterhof mit Paletten sicherten. Die Paletten habe es teilweise pulverisiert.

Außer den Paletten

hat es damals nur ein Fenster des Nachbargebäudes zerstört. Und „das Auto war danach kaputt“, blickt Scherer auf die vielen Fahrten zurück. 2000 Euro erhielten sie für ihre Anstrengungen von der Gebäudeversicherung und die Nachbarin nochmals 600 Euro für das beschädigte Fenster, erinnert er sich. Schon damals sei ihnen klar gewesen, dass etwas passieren müsste. Da sich die Abbrüche häufen, fragten sie nun nach Förderungsmöglichkeiten.