Der Musikvereins Tegernau hat es verstanden, das bekannte Laurentiusfest am Feldberg geschickt mit dem Wachtfest zu verbinden: Mit dem Angebot, direkt am Feldberg in den Bus zu steigen und auf die Wacht zu fahren, traf der Musikverein ins Schwarze und konnte den Bus ausverkauft melden. Das Festzelt füllte sich am Samstag schon früh mit jungen Menschen in hübschen Dirndln und feschen Lederhosen, garniert mit dem ein oder anderen Sonnenbrand.