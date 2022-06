Kleines Wiesental „Festival der Anzüglichkeiten“ auf dem Rosenhof

Für dieses Programm haben sie drei hochkarätige Gastmusiker gewinnen können: Per Buhre von der Insel Orust in Schweden arbeitet in Europa als Sänger, Geiger und Bratschist. Er führt auch häufig Regie, hauptsächlich im Bereich der frühen Oper. Er arbeitet normalerweise mit der norwegischen Gruppe „Barokksolistene“ und seinem eigenen „Ensemble Odd Size“ zusammen, ist aber auch eines der Gründungsmitglieder von „Göteborg Baroque“ und Sologeiger der dänischen Gruppe „Ensemble Zimmermann“.

Katherine Christie Evans Sopranistin mit klarer, heller Stimme, Musikerin und Tontechnikerin aus Birmingham stammt von einer langen Reihe von Musikern ab. Sie hat eine Leidenschaft für Alte Musik und Heavy Rock. Als Session-Sängerin und Instrumentalistin ist sie auf vielen Aufnahmen zu hören, die von Folk-Metal über Soul bis hin zu Synthwave reichen. Sie schreibt ihre eigene Musik und veröffentlichte 2021 ihr Debüt-Solo-Album Hert „so hy“ mit mittelalterlichen Liedern über das Verlangen.

Michael Metzler ist in Freiburg kein Unbekannter, denn häufig war er als Musiker und Lehrer auf dem Tamburi Mundi Festival zu hören.

Er spezialisierte sich auf historische Percussion, lernte an der Leipziger Musikhochschule, bei Hermann Naehring, Berlin, Ahmed Subhy in Kairo und Glen Velez in New York. Aussagekräftiger als die Liste seiner Lehrer ist mittlerweile die seiner Studenten, unter denen sich so herausragende Trommler wie Andrea Piccioni oder David Kuckhermann befinden. Er hat bei über 120 CD-Produktionen mitgewirkt und ist weltweit für Konzerte, Rundfunk-, Theater- und Filmmusiken unterwegs, unter anderem mit Joachim Schlömer, Theater Basel, Hebbel-Theater Berlin, Semperoper Dresden, Akademie für Alte Musik Berlin, Freiburger Barockorchester, Cecilia Bartoli, dem Bach Consort Wien und dem Hilliard Ensemble.